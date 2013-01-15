英国反对禁止北极地区油气开采

路透伦敦1月15日 - 英国政府周二在一份报告中称,反对停止北极地区的油气钻探活动,驳回了议会一个委员会呼吁禁止在这个生态环境脆弱地区开采油气的要求.

专家估计,北极圈内的未探明天然气储量和未开采石油储量分别占到全球的30%和13%,但开采成本高昂而且颇具风险,若发生泄漏,将严重威胁当地生态环境.

包括挪威、美国和俄罗斯在内的北极理事会(Arctic Council)成员国正推动在北极地区的化石燃料安全开采,但均未回应环境保护主义者要求彻底禁止该地区开采活动的呼吁.

英国并非北极理事会成员,但为六个观察成员国之一,可向该理事会八个成员国提出建议.

英国议会一委员会去年9月曾敦促政府立即停止北极地区所有油气钻探活动.

英国外交部称,该国不会要求禁止该活动,而是推动制订更加严格的国际法,保护北极地区的海洋生物多样性,并支持改善防范漏油机制的努力.(完)

(编译 程琳; 审校 李婷仪/高琦)

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