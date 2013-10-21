英国将建欧洲压水反应堆 有中资企业参与--报道

路透伦敦/巴黎10月20日（记者 Karolin Schaps/Geert De Clercq） - 英国将与法国EDF(EDF.PA)签署开建欧洲压水反应堆（EPR）协议，项目耗资约230亿美元左右，这是日本福岛核灾后开建的首个核项目。

该协议将于周一宣布。按照协议，EDF将牵头一个包括一家中资集团在内的财团，建设两个由法国阿海珐(Areva)(AREVA.PA)设计的欧洲压水反应堆。

业内根据其他核项目预估该项目成本约为140亿英镑或逾160亿欧元。

据法国《回声报》及英国《星期日电讯报》报道，中国广核集团（CGN）在财团中的持股比例预计为30-40%，也有可能是该集团与中国核工业集团（CNNC）合作持股；Areva持股比例料为10%。

这两座反应堆的装机容量分别为1.6GW，总装机容量几乎占英国发电量的5%，可提高该国的能源安全。英国计划在未来10年替换掉国内20%老旧且污染高的电厂。

EDF和英国首相办公室拒绝对上述媒体报道置评。不过，EDF在周日声明中称，公司执行长Henri Proglio将在周一上午的网络会议中披露英国核项目的详情。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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