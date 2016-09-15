英国批准有中国部分出资的欣克利角核电项目 但附加新条件

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
路透伦敦9月15日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周四批准了由法国电力集团(EDF)(EDF.PA)承建、有中国资金参与的欣克利角核电项目，给该项目数周来引发的不确定性和外交关系紧张画上句号。
特雷莎·梅的政府批准了这个涉资240亿美元的项目，但在声明中称附加了新的条件，这将使英国政府能在核电站投入运营之前和之后、在EDF出售控股权时进行干预。
声明称，欣克利角核电站项目之后，英国政府将在未来所有核电项目中持有特别股份，这将保证在政府不知情或不同意的情况下，重要股权不能出售。(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。