英国批准有中国部分出资的欣克利角核电项目 但附加新条件

路透伦敦9月15日 - 英国首相特雷莎·梅(Theresa May)周四批准了由法国电力集团(EDF)(EDF.PA)承建、有中国资金参与的欣克利角核电项目，给该项目数周来引发的不确定性和外交关系紧张画上句号。

特雷莎·梅的政府批准了这个涉资240亿美元的项目，但在声明中称附加了新的条件，这将使英国政府能在核电站投入运营之前和之后、在EDF出售控股权时进行干预。

声明称，欣克利角核电站项目之后，英国政府将在未来所有核电项目中持有特别股份，这将保证在政府不知情或不同意的情况下，重要股权不能出售。(完)