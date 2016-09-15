版本:
中国
中国财经 | 2016年 9月 15日 星期四 19:10 BJT

中核集团称英国批准欣克利角核电项目对该行业是个好消息

路透伦敦9月15日 - 中国核工业集团公司(中核集团/CNNC)周四称，英国批准欣克利角核电项目对该行业是个好消息。

中核集团总经济师黄敏刚在伦敦的世界核协会会议上发表了讲话。中核集团是一家国有核电开发商。

英国政府周四表示，将批准由法国电力集团(EDF)(EDF.PA)承建的欣克利角核电项目，中国广核集团在该项目持有33%股份。

中国广核集团周四在其官方微博上表示，“我们很高兴英国政府批准该项目。现在我们可以与战略合作伙伴法国电力集团一道，按计划向前推进欣克利角、赛兹韦尔和布拉德韦尔的相关核电项目，为英国提供安全、可靠和可持续的低碳能源。”(完)

(编译 李春喜 审校 白云)

更多 中国财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐