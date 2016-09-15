中核集团称英国批准欣克利角核电项目对该行业是个好消息

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透伦敦9月15日 - 中国核工业集团公司(中核集团/CNNC)周四称，英国批准欣克利角核电项目对该行业是个好消息。
中核集团总经济师黄敏刚在伦敦的世界核协会会议上发表了讲话。中核集团是一家国有核电开发商。
英国政府周四表示，将批准由法国电力集团(EDF)(EDF.PA)承建的欣克利角核电项目，中国广核集团在该项目持有33%股份。
中国广核集团周四在其官方微博上表示，“我们很高兴英国政府批准该项目。现在我们可以与战略合作伙伴法国电力集团一道，按计划向前推进欣克利角、赛兹韦尔和布拉德韦尔的相关核电项目，为英国提供安全、可靠和可持续的低碳能源。”(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。