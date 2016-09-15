中核集团称英国批准欣克利角核电项目对该行业是个好消息

中核集团总经济师黄敏刚在伦敦的世界核协会会议上发表了讲话。中核集团是一家国有核电开发商。

英国政府周四表示，将批准由法国电力集团(EDF)(EDF.PA)承建的欣克利角核电项目，中国广核集团在该项目持有33%股份。

中国广核集团周四在其官方微博上表示，“我们很高兴英国政府批准该项目。现在我们可以与战略合作伙伴法国电力集团一道，按计划向前推进欣克利角、赛兹韦尔和布拉德韦尔的相关核电项目，为英国提供安全、可靠和可持续的低碳能源。”(完)