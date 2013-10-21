英国将建欧洲压水反应堆，有中资企业参与--报导

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦/巴黎10月20日 - 英国将与法国EDF 签署开建欧洲压水反应堆（EPR）协议，项目耗资约230亿美元左右，这是日本福岛核灾后开建的首个核项目。
该协议将于周一宣布。按照协议，EDF将牵头一个包括一家中资集团在内的财团，建设两个由法国阿海珐(Areva) 设计的欧洲压水反应堆。
业内根据其他核项目预估该项目成本约为140亿英镑或逾160亿欧元。
据法国《回声报》及英国《星期日电讯报》报导，中国广核集团（CGN）在财团中的持股比例预计为30-40%，也有可能是该集团与中国核工业集团（CNNC）合作持股；Areva持股比例料为10%。
这两座反应堆的装机容量分别为1.6GW，总装机容量几乎占英国发电量的5%，可提高该国的能源安全。英国计划在未来10年替换掉国内20%老旧且污染高的电厂。
EDF和英国首相办公室拒绝对上述媒体报导置评。不过，EDF在周日声明中称，公司执行长Henri Proglio将在周一上午的网络会议中披露英国核项目的详情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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