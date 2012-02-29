英国将关闭全球最老核电站 原址将建新厂

路透英国塞汶河畔奥尔德伯里2月29日电（记者 Karolin Schaps）---英国世界最老的核反应堆运营44年後，预计将於周三1100 GMT关闭。2025年，在距原址数百米远的地方，将建成一座新的核电站。

在当地生活了数十年的居民说，当前核电站建于上世纪60年代，当时他们别无选择，而现在也几乎无法阻止新核电站的建设，因为英国政府已将奥尔德伯里（Oldbury）列为新核电站最终选址。

86岁的纳普（Allan Knapp）回忆起，当地政府在1958年开始谈论这座全球最早一批民用核电站建设，选址离他童年的家很近，在塞汶河河岸，位於布里斯托尔以北12英里。

他说：“没人希望核电站建在自家门口。但当年人们最终同意了，因为那时对辐射知之甚少。如果要建发电站，那就建吧。”

德国的E.ON(EONGn.DE)和RWE(RWEG.DE)成立的合资企业Horizon计划新建奥尔德伯里核电站，目标2025年竣工，发电量为当前核电站的六倍以上。英国政府大力支持发展核电，以减少碳排放。

新的核电站将使用压水堆（PWR），需建巨大的冷却塔，居民担忧，这将破坏当地风景。

该项目仍处於规划的早期阶段，Horizon公司也有大量准备工作要做，包括向英国相关机构及当地政府申请必要的规划及环保许可，当地居民在其中也有一定的话语权。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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