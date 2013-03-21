英国财政大臣要求央行采取行动扶助经济

* 英国财政大臣欧思邦为英国央行订立新的职责，旨在扶助经济

* 政府将今年经济增长预估减半

* 推出减税和刺激住宅建设举措

路透伦敦3月20日 - 英国财政大臣欧思邦周三要求英国央行采取举措，帮助刺激迟滞的英国经济。他并将今年经济成长预估调降一半。

面对大量要求政府改弦更张的呼吁，欧思邦在议会发表年度预算讲话时仍坚持其财政紧缩方针，但他表示，货币政策在帮助英国摆脱近乎停滞的经济增长时，可以有更大的作为。

他说，央行的年通胀率目标仍为2%，但仅此并不足够。

“回顾过去五年中，稳定的低通胀率是经济繁荣的必要条件，但并不是充分条件。”欧思邦回应反对党工党的讥讽时这样说道。工党要求增加支出以帮助经济增长。

欧思邦称，目前预计英国经济今年仅成长0.6%，增速为三个月前预估的一半。

“经济复苏需要的时间比大家的预期要长，但我们必须坚持正轨，”他说。

英国经济成长预期虽然微弱，也好于欧元区的情况。许多人预计今年欧元区经济将萎缩。但美国等其他国家情况则不同，预计美国今年经济增速接近2%。

民调显示支持率下滑后，欧思邦及其保守党首相卡梅伦希望经济能在两年后的连任竞选之前复苏。

在去年第四季经济萎缩之后，英国经济可能已经再次陷入衰退，而且通胀上升也损及家庭。

英镑也一直呈跌势，兑美元和欧元今年分别下跌约7%和5.5%。

在欧思邦周三公布的举措中，其中有一项35亿英镑(53亿美元)的计划，旨在刺激住宅建设。

税收政策上的变化包括，到2015年将公司所得税率降至20%。从2014年起开始实施个人所得税起征门槛为1万英镑的政策，比预想提前了一年。

**英国央行调整**

欧思邦要求，英国央行高层决策者在8月向他反馈有关给货币政策设定“中间门槛”的裨益，这为英国央行可能出现的大幅调整铺平了道路。

这些变化可能会使英国央行的运作方式类似于美国联邦储备理事会(美联储/FED)。美联储去年年底曾表示，在失业率和通胀率达到特定水准之前，将维持利率在近零水准。

英国央行在8月做出的反馈将成为该央行下一任总裁卡尼的首项任务之一。

目前担任加拿大央行总裁的卡尼明确指出，加拿大央行将在多长时间内维持利率在低位。在新任务的指引下，英国央行可能也会这样做。

欧思邦称，卡尼和英国央行现任总裁金恩均对新的任务表示同意。

欧思邦在年度预算讲话中亦承认可能有必要进一步采用“非常规货币政策工具”，比如已经实施的大规模购债计划。2019年年底之前，将进行另一轮任务审核。

工党经济事务发言人Ed Balls称，需要新任务的是欧思邦而不是英国央行。“这不过是在做一些细枝末节的调整。问题不是出在货币政策上。”

英镑兑美元先抑后扬。英国公债期货缩减跌幅。

“这项任务的变动不像一些人...猜的那么大，汇市和债市的反应也体现了这一点。”Investec分析师Philip Shaw称，“不过，它确实潜在提高了央行进一步放宽政策的灵活性。”(完)

(编译 郑茵/李爽/兰秀娟/程琳; 审校 李春喜/李爽)

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