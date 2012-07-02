主办奥运会能否获益尚未得到证实--研究报告

路透伦敦5月21日电（记者Avril Ormsby）---研究人员周五表示，尽管奥运会主办城市或者其它主要体育赛事主办城市声称通过举办赛事在卫生和经济方面都有所获益，然而此类结论并未得到证实。

筹备奥运赛事的费用节节攀升，许多主办方将其解释为对遗留福利的投资，其中包括体育设施的增多、民族自豪感和经济福利，例如更好的居住条件和改进的职业技能。

2012伦敦奥运会的组织者就是用这一论点来解释其93亿英镑（133.4亿美元）的预算经费。

然而审视从1978年至2008年的54份研究报告，研究人员认为“未有充足证据证明像奥运会等综合运动赛事”，对主办地区居民的健康和经济状况到底有益还是有害。

该批研究人员曾将其研究发现发表在《英国医学杂志》上，他们还表示，未来的赛事并不一定就能为主办方带来收益。

此份研究报告的主要作者格里‧麦卡特尼说：“在决策人将长期评估作为计划的一部分并执行之前，并不能清楚通过主办城市带来的收益，来判定筹备赛事的花费是否适宜。”

不过有一点可以肯定的是，主办赛事可以增进居民对体育活动的参与，1992年奥运会的主办城市巴塞罗纳就是如此。（完）