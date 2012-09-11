英国奥运及残奥选手接受民众致意

周一有数十万名英国人涌上大街，向英国奥运及残奥运动员致意。这一场景仿佛英国女王加冕60周年的庆典、及2011年威廉王子与凯特王妃的婚礼时的庆典场面重现，英国民众向恩尼斯、法拉赫等英国奥运英雄致意。800名奥运及残奥选手站在21辆大巴车的车顶，红箭飞行队从其头顶的天空飞过。路透