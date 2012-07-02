伦敦奥运安保或动用地空导弹

英国边境署员工取消奥运前罢工计划
路透伦敦7月25日电---周三，包括希斯罗机场相关职员在内的边境署职员取消了一项罢工活动。此前他们威胁英国政府将在奥运会开幕前一天开展长达24个小时的罢工，为此英国政府准备向法庭申请一项禁制令以对付此次罢工。
路透伦敦11月14日电---英国国防部长哈蒙德（Philip Hammond）周一称，英国明年伦敦奥运会准备动用导弹防范空中袭击。
他在议会表示：“我们将采取所有必要的措施，确保伦敦奥运会安全，军方认为必要的情况下，我们甚至可以动用地对空导弹防御。”
国防部发言人称，倘若如此，将是英国自二战以来首次动用地对空导弹，不过目前尚未就此作出决定。
之前英国《卫报》称，美国对伦敦奥运安保计划感到担忧，计划派遣1,000名特工前往保护美国参赛者和外交人员，其中包括500名联邦调查局（FBI）人员。
伦敦奥运安全协调员艾利森（Chris Allison）对此报导不以为然，他表示基於事先安排，即将前往华盛顿，向美国通报伦敦奥运安保最新情况。
他对BBC说：“我们没听到他们（美方）表达类似的担心。”他补充道，届时只会有少数外国安全联络官员出现在奥运会中。
2008年北京奥运期间，中国就动用了地空导弹参加安保。2004年雅典奥运会，希腊也提前在雅典周边部署了许多“爱国者”导弹。（完）
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路透伦敦7月25日电---周三，包括希斯罗机场相关职员在内的边境署职员取消了一项罢工活动。此前他们威胁英国政府将在奥运会开幕前一天开展长达24个小时的罢工，为此英国政府准备向法庭申请一项禁制令以对付此次罢工。
路透伦敦7月23日电（记者Sam Speed）---在距离伦敦奥运会开幕只有四天之际，周一东伦敦地区通往奥林匹克公园的主要铁路中的三条发生了严重的混乱。交通系统一连串麻烦增加了人们对伦敦奥运会的焦虑。
路透伦敦7月18日电（记者 Matt Falloon/Omar Oresanya）---由於私人安保公司在伦敦奥运安保工作方面人手不足，英国不得不召集更多的职业军人来为奥运会保驾护航。