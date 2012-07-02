伦敦奥运安保或动用地空导弹

英国边境署员工取消奥运前罢工计划

路透伦敦7月25日电---周三，包括希斯罗机场相关职员在内的边境署职员取消了一项罢工活动。此前他们威胁英国政府将在奥运会开幕前一天开展长达24个小时的罢工，为此英国政府准备向法庭申请一项禁制令以对付此次罢工。