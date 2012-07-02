英国将部署“声波枪”用於奥运安保

英国边境署员工取消奥运前罢工计划
路透伦敦7月25日电---周三，包括希斯罗机场相关职员在内的边境署职员取消了一项罢工活动。此前他们威胁英国政府将在奥运会开幕前一天开展长达24个小时的罢工，为此英国政府准备向法庭申请一项禁制令以对付此次罢工。
路透伦敦5月11日电（记者 Peter Griffiths）---英国国防部日前表示，在今年夏季伦敦奥运会期间，英国军方将配备一种声波设备，该设备可被用作高音喇叭，也可被用作非致命性武器驱散人群。
这种设备能产生穿越数百米的尖锐声响，让人耳感到疼痛，曾被用於应对2009年二十国集团（G20）于匹兹堡召开峰会期间爆发的抗议活动，也曾被用来对抗索马里海盗。
英国国防部称，希望该设备主要被用作扬声器，与泰晤士河上的船只沟通。
这种远程声波设备（LRAD）由美国LRAD Corporation(LRAD.O)制造，可安装在船舷上或车顶，能产生高达150分贝的噪音，几乎相当於枪击声，最远可传播三公里。
警方及军方人士称，他们在为应对奥运会期间一些列安全威胁做准备，包括试图破坏比赛项目的抗议者，以及劫持飞机袭击事件。
伦敦奥运会将在7月27日至8月12日期间举行，届时英国军方将投入约1.35万人协助警方负责安保。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透伦敦7月25日电---周三，包括希斯罗机场相关职员在内的边境署职员取消了一项罢工活动。此前他们威胁英国政府将在奥运会开幕前一天开展长达24个小时的罢工，为此英国政府准备向法庭申请一项禁制令以对付此次罢工。
路透伦敦7月23日电（记者Sam Speed）---在距离伦敦奥运会开幕只有四天之际，周一东伦敦地区通往奥林匹克公园的主要铁路中的三条发生了严重的混乱。交通系统一连串麻烦增加了人们对伦敦奥运会的焦虑。
路透伦敦7月18日电（记者 Matt Falloon/Omar Oresanya）---由於私人安保公司在伦敦奥运安保工作方面人手不足，英国不得不召集更多的职业军人来为奥运会保驾护航。