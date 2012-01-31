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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 31日 星期二 11:38 BJT

伦敦市长：奥运官员出行请乘公交

伦敦市长鲍里斯·约翰逊周一敦促奥运官员们今年夏季奥运会中乘坐公共交通，而不是乘专车走专用车道，以免引起英国市民不满。1996年亚特兰大奥运会中部分运动员未能及时到场参赛，官员开辟奥运专用车道，但伦敦街道狭窄，市民备受堵车之苦，此类专用车道已是伦敦人对奥运不满的焦点之一。路透

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