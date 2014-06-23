英国考虑建设贯穿东西的高速铁路--财长

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透伦敦6月23日(记者 Kylie MacLellan) - 英国财政大臣乔治·奥斯本（George Osborne)周一表示，英国将考虑在英格兰建设一条贯穿东西的高速铁路，连接北部各城市，以帮助推动伦敦之外地区的经济发展。
英国大选距离现在还有不到一年时间，奥斯本所属的英国保守党在民调中落后6个点。奥斯本建设“北方重地”的呼吁将被视为是保守党增加其在北方吸引力的努力之一。英格兰北部一向是英国工党的天下。
根据提前公布的讲话稿摘要，奥斯本在曼彻斯特发表讲话时将表示：“北部城市每个都很强，但整体却没那么强大……所以伦敦的实力就越来越强。这让我们的经济不那么健康，也不利于我们的国家。”
“我们需要一个雄伟的计划，将北部的城镇从东到西完全联系起来……这就意味着需要考虑建设一条新的高速铁路。”
奥斯本届时会表示，连接曼彻斯特和利兹的这条线路可能会基于现有的铁路线，但火车速度会更快，还会建设配套的隧道和基础设施。
他说，北部城市联网将提供更好的工作和机会。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透巴库4月26日 - 沙特能源部长法力赫周三称，计划“未来两周内”与俄罗斯能源部长诺瓦克会面，讨论石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国达成的减产协议。
路透雅典4月26日 - 欧盟执委会主席容克敦促欧元区国家下月为希腊草拟更多债务减免措施，称希腊的经济改革取得“巨大进展”，但目前需要帮助。