英国考虑建设贯穿东西的高速铁路--财长

路透伦敦6月23日(记者 Kylie MacLellan) - 英国财政大臣乔治·奥斯本（George Osborne)周一表示，英国将考虑在英格兰建设一条贯穿东西的高速铁路，连接北部各城市，以帮助推动伦敦之外地区的经济发展。

英国大选距离现在还有不到一年时间，奥斯本所属的英国保守党在民调中落后6个点。奥斯本建设“北方重地”的呼吁将被视为是保守党增加其在北方吸引力的努力之一。英格兰北部一向是英国工党的天下。

根据提前公布的讲话稿摘要，奥斯本在曼彻斯特发表讲话时将表示：“北部城市每个都很强，但整体却没那么强大……所以伦敦的实力就越来越强。这让我们的经济不那么健康，也不利于我们的国家。”

“我们需要一个雄伟的计划，将北部的城镇从东到西完全联系起来……这就意味着需要考虑建设一条新的高速铁路。”

奥斯本届时会表示，连接曼彻斯特和利兹的这条线路可能会基于现有的铁路线，但火车速度会更快，还会建设配套的隧道和基础设施。

他说，北部城市联网将提供更好的工作和机会。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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