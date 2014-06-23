英国考虑建设贯穿东西的高速铁路--财长

国际油市：亚洲柴油和航煤价差下跌，但供应依旧吃紧
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦6月23日(记者 Kylie MacLellan) - 英国财政大臣乔治·奥斯本（George Osborne)周一表示，英国将考虑在英格兰建设一条贯穿东西的高速铁路，连接北部各城市，以帮助推动伦敦之外地区的经济发展。
英国大选距离现在还有不到一年时间，奥斯本所属的英国保守党在民调中落后6个点。奥斯本建设“北方重地”的呼吁将被视为是保守党增加其在北方吸引力的努力之一。英格兰北部一向是英国工党的天下。
根据提前公布的讲话稿摘要，奥斯本在曼彻斯特发表讲话时将表示：“北部城市每个都很强，但整体却没那么强大……所以伦敦的实力就越来越强。这让我们的经济不那么健康，也不利于我们的国家。”
“我们需要一个雄伟的计划，将北部的城镇从东到西完全联系起来……这就意味着需要考虑建设一条新的高速铁路。”
奥斯本届时会表示，连接曼彻斯特和利兹的这条线路可能会基于现有的铁路线，但火车速度会更快，还会建设配套的隧道和基础设施。
他说，北部城市联网将提供更好的工作和机会。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
新加坡一交易商称，Petron Malaysia可能已从维多标购船期为5月下半月的含硫500ppm柴油，价格为每桶升水约0.80美元，不过不能立即获得证实。
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* 更正：标题及内文第一段因英文原文有误，应更正为...升向近“七周”高位，非“ 三周” 路透悉尼4月26日 - 美国玉米周三连续第三个交易日上涨，升向近七周高位，因中西部 降雨预报令人担心种植进度进一步推迟。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货上涨0.5%至每蒲式耳3.73-3/4美元。上日 上涨1.7%，且盘中高见3月8日以来最高点每蒲式耳3.74-3/4美元。 主力大豆期货上涨0.3%至每蒲式耳9.67-3/4美元，周二收跌0.7%。 主力小麦期货合约涨0.5%至每蒲式耳4.29美元，周二收高近2%。 美国农业部估测，截至周日美国玉米种植完成率为17%，远低于上季的28%，也略低于五 年平均水平18%。 但大豆种植估计完成了6%，高于3%的平均水平。 分析师称，预报未来几日将有雨水天气，气温下降，这或将使玉米种植进度落后于平均 水平，可能最终会使更多耕地改种大豆。 美国小麦期货走高，因美元走软提升了美国出口需求增加的希望。慢于正常播种速度的