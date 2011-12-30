熊猫当选年度女性面孔 BBC受指责

BBC选择来自中国的大熊猫''甜甜''作为其年度12张女性面孔之一，再陷涉嫌性别歧视的漩涡。上周BBC年度体育人物最後候选人名单全为男性，曾遭指责。英国工党议员克里西称：''我对‘甜甜'没恶意--它当然是一只可爱的熊猫，值得最好的称赞--但问题是BBC的题目是年度‘女性'，而非‘雌性物种'。路透