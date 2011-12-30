熊猫当选年度女性面孔 BBC备受指责

路透伦敦12月29日电---英国广播公司（BBC）选择熊猫作为其年度12张女性面孔之一，在一个月内再次陷入涉嫌性别歧视的漩涡。

在上周，BBC列出的年度体育人物最後候选人名单全部为男性，曾遭指责。

本次BBC选择来自中国的大熊猫"甜甜"作为年度女性面孔之一，在twitter上引发怒潮。"甜甜"本月稍早抵达爱丁堡动物园，产生巨大轰动。

英国前副首相普雷斯科特（John Prescott）在twitter上写道："BBC无法为年度体育人物找到一名女性，但他们却可以为2011女性面孔找到一只熊猫。"

英国工党国会议员克里西（Stella Creasy）也写道："我对‘甜甜'没有恶意--它当然是一只可爱的熊猫，值得最好的称赞--但问题是，BBC的题目是年度‘女性'，而非‘雌性物种'。"

在年度女性面孔中，四分之一的女性是因婚姻的原因而被选，BBC也因此受到指责。

BBC表示，这并非首次有动物出现在其年度面孔名单上。

该公司发表声明称："将‘甜甜'包含进年度话题人物，是对该名单的一个轻松补充，这并非BBC首次在其名单中选出一个非人类。"

例如，去年"粉红猪小妹"（Peppa the Pig）曾上了4月的女性风云榜名单。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。