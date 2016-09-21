英国9月家庭对未来个人财务状况的预期持稳 暂未受到脱欧影响

路透伦敦9月21日 - 周三发布的一项调查结果显示，英国家庭9月对未来个人财务状况的预期保持稳定，进一步说明消费者目前基本未受到该国公投脱欧的影响。

金融数据公司Markit表示，其9月家庭财务指数为44.8，基本持稳于8月的44.9，延续自7月大跌后的反弹之势。

家庭对未来12个月生活成本的预期降至1月以来的低位。

英国央行预计，随着英镑大幅贬值的影响渗透至消费价格，家庭将逐步感受到公投之后消费能力减弱的冲击。

英国央行上个月降息至纪录低位，并采取其他措施以帮助经济应对脱欧公投的影响。

“货币政策迅速作出反应、以及政坛局面稳定下来，可能帮助缓解了对于经济严重滑坡的担忧，”Markit经济学家Philip Leake在声明中称。

调查显示，25%的家庭预期英国央行“在某个时候”会再次降息，这一比例低于8月的39%。

英国央行在9月15日表示，年底前可能再次降息，需要参考11月的经济展望评估。

调查公司Ipsos MORI在9月14-18日在线访问了大约1,500人，完成了此次调查。(完)