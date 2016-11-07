焦点：英相特雷莎·梅无惧法庭裁定 承诺“彻底”退欧

路透伦敦/新德里11月6日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周日表示将彻底脱欧，对批评者进行回击，后者批评特雷莎·梅的退欧策略，并威胁将在议会阻挠脱欧流程。

政府在明年3月底前展开为期两年退欧程序的计划上周出现变数，当时英国一家法院裁定，政府需要得到议会的批准，才能启动退出欧盟的进程。不过特雷莎·梅表示，有信心能推翻这项裁决。

不过交付议会投票的可能性，令疑欧派议员大为光火，他们担心自己主张的“硬退欧”遭到弱化，使得主张以较不激烈手段退欧的政治对手的声势壮大。

特雷莎·梅在英国星期日电讯报撰文暗示，对于强迫她改变退欧态度的一切意图，她将予以抵抗。

“人民毅然决然做出了自己的选择。政府就有责任进行接下来的任务，彻底执行民众的指示，”特雷莎·梅写道。

她表示若是透露她的谈判策略可能削弱英国磋商的立场，并称对公投结果感到遗憾的国会议员也“必须接受人民的决定”。

周日镜报报导称，反对党工党党魁柯尔宾(Jeremy Corbyn)曾说，如果政府不同意他对脱欧所提的要求，那么他将投票反对启动谈判。

柯尔宾后来推文称他不会设法阻挠谈判进程。

特雷莎·梅政府对未来英国与欧盟关系有何计划，对外透露的并不多。政府称若是必须向国会提出详细谈判策略，将会使政府在谈判时居于劣势。

“虽然其他人想让我们的谈判绑手绑脚，但政府将继续推进执行英国人民决定的职责，”特雷莎·梅周日启程前往印度访问前的另一份声明稿说。

英国法院的裁定引发一些议员和媒体愤怒批评，英国商务大臣贾伟德(Sajid Javid)称此项裁决“企图挫败英国人的意志”，令人无法接受。每日邮报还把三位做出裁决的法官封为“人民公敌”。

特雷莎·梅表示，她相信司法独立性的价值，媒体的言论自由也是如此。

“两者巩固了我们的民主，都是非常重要的，”她在飞往印度的飞机上对记者说。

**半脱欧**

大力推动脱欧的英国独立党(UKIP)领袖法拉奇说，情势发展越来越像是要让英国留在欧盟单一市场内。他把这种情况称作“半脱欧”，认为不符合公投结果。

“如果这个国家的人民感觉自己被欺骗、被出卖，将会燃起我们此生未曾见过的政治怒火，”他对BBC说。

理论上议会有可能阻止脱欧，因为6月公投时大多数议员是赞成留欧的。不过已有许多议员表示，为了反映公投结果，他们愿意改变立场。

“我认为议会最后极不可能不支持启动第50条的决定，”英国卫生大臣侯俊伟对英国广播公司(BBC)表示。第50条指的是启动脱离欧盟程序的欧盟条约机制。

不过，法院上周的裁定可能允许议员缓和政府的态度，使得“硬退欧”发生的可能性下降。

柯尔宾对星期日镜报表示，工党的“退欧底线”就是要求政府保证让出口商取得欧盟单一市场准入、持续保护劳工权益、保卫消费者与环境，同时要求政府承诺英国将弥补欧盟资本投资的流失。

柯尔宾表示，如果特雷莎·梅拒绝满足他的要求，那么他乐见提前举行大选，不过柯尔宾随后软化对于国会投票的立场，他在推特发文表示，“我们不会阻挠第50条，但将争取对英国有利的退欧方式。”

英国要到2020年才举行下一次大选，政府目前抗拒解散国会的压力，同持寻求更有力的授权。

“坦白说，我认为大选是政府最不愿发生的事情...这也是英国民众最不想看到的，”侯俊伟表示。

下月初，预计英国最高法院将受理政府对高等法院裁定提起的上诉。特雷莎·梅已表示，仍旧计划在明年3月底前启动第50条条款。(完)