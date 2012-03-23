英国警方寻求获得罢工权利

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透伦敦3月22日电(记者 Michael Holden)---英国警察联合会（The Police Federation）周四表示，英国警察不满联合政府计划裁员和冻结薪金，将就是否想要罢工权举行投票。
警察联合会表示，这种寻求完全行业权利的行动表明其会员不满英国政府的紧缩计划。该联合会代表英格兰和威尔士13.5万名普通和低级别警察。
该联合会发言人表示：“警官们认为政府的举措是在消灭英国警察队伍的精华。英国民众将是这一举动的受害者。”
英国政府正考虑将警方预算缩减大约20%，这也是政府旨在削减巨额预算赤字努力的一部分。
如同所有公职人员一样，警察也正面临薪资冻结和增加养老金缴款的问题。
英国警方上次罢工是在1919年，当时主要围绕薪资纠纷，但自20世纪90年代以来，便被禁止采取任何行业行动。
但即便警察投票赞成罢工，要想实现转变还需修改法律，而这可能会被议会否决。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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