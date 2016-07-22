英国财政大臣哈蒙德称拥有应对市场动荡所需的政策工具

路透7月22日 - 英国财政大臣哈蒙德周五在北京向企业领袖表示，针对上个月英国公投退欧所引发的市场动荡，英国有所需要的回应工具。

在英国Sky News播出的电视影片中，哈蒙德表示，英国央行也将使用手上可用的货币工具。

“当然我们了解6月23日的公投决定，特别是这个决定出乎意料的性质，已经在市场造成一些动荡，”他称。“我们有短期内予以回应的所需工具，我们在英国央行的官员将使用他们可用的货币工具。”(完)