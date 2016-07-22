英国财政大臣哈蒙德称拥有应对市场动荡所需的政策工具

专访：英国财政部官员称有信心将欧元清算业务留在伦敦
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透7月22日 - 英国财政大臣哈蒙德周五在北京向企业领袖表示，针对上个月英国公投退欧所引发的市场动荡，英国有所需要的回应工具。
在英国Sky News播出的电视影片中，哈蒙德表示，英国央行也将使用手上可用的货币工具。
“当然我们了解6月23日的公投决定，特别是这个决定出乎意料的性质，已经在市场造成一些动荡，”他称。“我们有短期内予以回应的所需工具，我们在英国央行的官员将使用他们可用的货币工具。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 李婷仪)
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。
路透伦敦1月16日 - 英国央行总裁卡尼周一称，今年他将密切关注英国消费者支出，看看面对通胀上升，自去年6月公投脱欧以来出现的旺盛消费需求是否会持续。
路透柏林1月16日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)就贸易保护主义政策的危险性向美国候任总统特朗普(Donald Trump)发出警告。