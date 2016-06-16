标题新闻：英国工党议员Jo Cox遭枪击情况危殆，退欧及留欧阵营都暂停了公投拉票活动

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--1月18日

以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.( 1美元=7.7557港元 ) 美股道琼工业指数 周二收低58.96点，或0.3%，报19,826.77点 。在财报季展开之际，金融、运输和其他总统选举后大涨股均下跌。 公司名称 ADR代码 收盘 涨跌幅 成交 ADR折合每股 较港股 价 量 普通股 溢价 （美元 （%） (港元) (%) ） 中海油 <0883.HK 128.130 -0.25 22279 9.937 0.78