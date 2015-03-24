英国首相卡梅伦称不会寻求第三届任期

路透伦敦3月23日 - 英国首相卡梅伦周一称，若他在5月7日的大选中赢得第二届任期，此后不会寻求第三届任期。

卡梅伦此番言论旨在强调保守党想要传递的信息，即该党认为其重建经济和改革英国的使命才完成了一半，需要另一个五年来“完成使命”。

卡梅伦还称，如果能顺利连任，他希望能干满2015-2020年的整个第二届任期。这或许旨在平息外界对于2017年就是否脱离欧盟进行公投后卡梅伦可能辞职的揣测。

但卡梅伦表示，到第二届任期届满，他的政治抱负也将就此结束。

“我将投身于整个的五年（任期），我觉得我的身体状况足以做好这件事。我对此充满热情，我渴望能获胜。如果不能，我会感到失望。”他对BBC TV说。

但被问及他是否还寻求第三届任期时，他说：“不……我没考虑第三届任期。”

48岁的卡梅伦称，届时可能接任的人选包括现任内政大臣梅（Theresa May）、现任伦敦市长约翰逊（Boris Johnson）、现任财政大臣奥斯本（George Osborne）等。他称，届时该是迎来“一双新的眼睛和新领袖”的时候了。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。