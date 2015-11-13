英国首相卡梅伦的通信显示其在推行节支政策上表现虚伪

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦11月12日 - 英国的地方市政议会每年都会收到许多这样的信件--一位愤怒的居民抱怨公众服务减少。

但英国首相卡梅伦要求他自己家乡的地方市政议会在如何花费预算上“更有创造力”这一事实，引发外界指责卡梅伦虚伪。英国的地方预算因执政的保守党政府推动节支措施而受冲击。一些人称卡梅伦脱离了英国民众。

位于牛津郡的一家报纸披露了卡梅伦与该郡市政议会领导人的通信，后者被建议减少为儿童和老人提供的服务。牛津郡是卡梅伦的家乡。

“对于简报中要求大幅削减一线服务的一长串建议--包括老人日间服务中心、图书馆和博物馆的服务，我感到失望，”卡梅伦致信牛津郡市政议会的保守党领袖Ian Hudspeth表示。

“简报中没有提及如何以更具创造性的方式完成这项节支工作。”

Hudspeth回复了一封详细的信件，称当地市政议会难以用更少的钱做更多。批评者正式因为信中透露的信息认为英国的节支计划已走得太远。

“我不能接受你将节支7,200万英镑或者削减37%称为是略减，”Hudspeth回复卡梅伦日期为9月14日的信件表示。

Hudspeth回应置评请求时称，他不想对外泄的私密通信内容发表评论。

卡梅伦的发言人称：“各地方政府进行合理节支的空间仍很大。”

“我们将与牛津郡就此事如何解决进行讨论，以帮助保护一线服务。”（完）