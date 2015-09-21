民调显示大部分英国人不看好工党新党魁未来能成为首相

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透伦敦9月19日 - 据英国《独立报》周六发布的一项民调，英国近四分之三民众认为工党新党魁杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn）未来不太可能成为英国首相。
科尔宾上周六当选为工党领袖，他是资深左派，反对撙节，也是反战活动家。
在科尔宾成为工党领袖的第一周内，其党内高层人物似乎采纳了互相矛盾的政策立场。
调查访问了2,000名英国人，其中仅有28%的受访者同意这个说法：“杰里米·科尔宾未来可能成为英国首相，”72%的受访者表示不同意。
调查发现，科尔宾的当选令曾在5月大选投票给工党的五分之一选民下次选举时更可能转投保守党。
调查发现，37%的工党投票者下届选举不太可能支持工党。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。