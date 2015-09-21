民调显示大部分英国人不看好工党新党魁未来能成为首相

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦9月19日 - 据英国《独立报》周六发布的一项民调，英国近四分之三民众认为工党新党魁杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn）未来不太可能成为英国首相。

科尔宾上周六当选为工党领袖，他是资深左派，反对撙节，也是反战活动家。

在科尔宾成为工党领袖的第一周内，其党内高层人物似乎采纳了互相矛盾的政策立场。

调查访问了2,000名英国人，其中仅有28%的受访者同意这个说法：“杰里米·科尔宾未来可能成为英国首相，”72%的受访者表示不同意。

调查发现，科尔宾的当选令曾在5月大选投票给工党的五分之一选民下次选举时更可能转投保守党。

调查发现，37%的工党投票者下届选举不太可能支持工党。(完)