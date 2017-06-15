英国保守党与DUP尚未就支持特雷莎·梅组建政府达成一致--Sky News

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月15日 - Sky News周四援引消息人士称，执政的保守党尚未与北爱尔兰的民主联盟党(DUP)达成一致，以支持首相特雷莎·梅组建政府。
“保守党与DUP还没有达成协议，尽管下议院议长证实下周三女王发表讲话，”Sky News的记者在推特上写道。
稍早时，下议院议长称国会开幕大典将在6月21日举行，届时政府将公布立法日程。这暗示两党已经接近达成一致。(完)
(编译 李春喜 审校 刘秀红)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。