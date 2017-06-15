英国保守党与DUP尚未就支持特雷莎·梅组建政府达成一致--Sky News

路透伦敦6月15日 - Sky News周四援引消息人士称，执政的保守党尚未与北爱尔兰的民主联盟党(DUP)达成一致，以支持首相特雷莎·梅组建政府。

“保守党与DUP还没有达成协议，尽管下议院议长证实下周三女王发表讲话，”Sky News的记者在推特上写道。

稍早时，下议院议长称国会开幕大典将在6月21日举行，届时政府将公布立法日程。这暗示两党已经接近达成一致。(完)