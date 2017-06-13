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债券 | 2017年 6月 13日 星期二 23:46 BJT

标题新闻：北爱尔兰民主联盟党料周三与英首相特雷莎梅签署协议，支持保守党组建政府-BBC编辑

消息来源为BBC政治编辑Laura Kuenssberg的推文

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