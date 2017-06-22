英国资深议员称下周四前DUP与特雷莎梅达成协议的可能性很大

路透伦敦6月22日 - 英国民主联盟党(DUP)一名资深议员表示，下周四之前首相特雷莎梅与DUP达成协议、并获得其支持组建多数派政府的可能性很大。

DUP议员Jeffrey Donaldson在BBC电台接受访问，被问及周四之前达成协议的机率有多大时回答说：“我认为很大。”他并称：“越快越好。”

“首相在推动这个进程，向前推动达成协议的进程，”Donaldson说。“她很投入，我们对此表示欢迎。我认为既然事已至此，我们应该朝前看。”(完)