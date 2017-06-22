英国资深议员称下周四前DUP与特雷莎梅达成协议的可能性很大

阿拉伯国家对卡塔尔提出13条要求 以结束断交危机--官员
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透伦敦6月22日 - 英国民主联盟党(DUP)一名资深议员表示，下周四之前首相特雷莎梅与DUP达成协议、并获得其支持组建多数派政府的可能性很大。
DUP议员Jeffrey Donaldson在BBC电台接受访问，被问及周四之前达成协议的机率有多大时回答说：“我认为很大。”他并称：“越快越好。”
“首相在推动这个进程，向前推动达成协议的进程，”Donaldson说。“她很投入，我们对此表示欢迎。我认为既然事已至此，我们应该朝前看。”(完)
(编译 李春喜 审校 高琦)
路透迪拜6月23日 - 据一名官员称，指责卡塔尔支持恐怖主义并对之发起抵制的四大阿拉伯国家，向卡塔尔政府发出一份包含13条要求的清单，其中包括关闭半岛电视台，及减少与伊朗的联系。这名官员来自这四个阿拉伯国家的其中一国。
路透华盛顿6月22日 - 美国共和党参议员周四推出立法，将以一份缩减对穷人补助和取消对富人一项征税的计划来取代奥巴马医保(Obamacare)。但由于一些参议员表示质疑，该议案的前景很快就陷于未知。
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。