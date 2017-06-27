英国首相特雷莎·梅与北爱DUP敲定13亿美元协议 少数派政府获得支持

路透伦敦6月26日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周一敲定了一项可支持其少数派政府的协议，同意提高北爱尔兰支出至少10亿英镑(13亿美元)，从而换取北爱尔兰最大政党的支持。

6月8日的提前大选中，特雷莎·梅所在的保守党未能赢得多数议席，造成之后两周多的谈判和混乱状态，现在特雷莎·梅获得了通过预算案所需的议会票数，通过立法带领英国退欧的可能性增大。

特雷莎·梅和民主联盟党(DUP)党魁福斯特(Arlene Foster)主持了上述协议的签约仪式，该三页协议被称为“信心与供给”协议。该协议还算不上是更为正式的联合协议。

这意味着，现在DUP的10名议员在预算、立法议程、信任动议及英退问题上，将投票支持特雷莎·梅的保守党。保守党在议会650席中占318席。

作为交换条件，特雷莎·梅同意未来两年提供北爱尔兰的资金提高至少10亿英镑，同意将每年的养老金提高至少2.5%。

苏格兰和威尔士的领导人对协议感到愤怒，称协议将削弱，而非加强联合王国的纽带，因其向一个分权地区“撒钱”，却牺牲了其他地区的利益。

苏格兰首席部长斯特金表示，“保守党达成这个卑鄙无耻的协议，显示出他们为了保住权力可以无所不为，即便是牺牲最根本的分权原则。”

新芬党领袖亚当斯(Gerry Adams)称，协议是开了一张退欧的“空头支票”，将会威胁北爱尔兰的和平。

即便得到民主联盟党议员的支持，特雷莎·梅也仅取得了议会的微弱多数优势，她的地位并不稳固。(完)