伦敦迎来首位穆斯林市长

路透伦敦5月7日（记者 William James/Elizabeth Piper） - 伦敦市长选举结果周六揭晓，来自工党的候选人萨迪克·汗（Sadiq Khan）胜出，成为伦敦的首位穆斯林市长。

午夜过后不久，萨迪克·汗胜出的消息便在伦敦市政厅得到确认。

“这次选举并非没有争议，但我十分骄傲，伦敦今天选择了希望，而不是恐惧，选择了团结，而不是分裂。”萨迪克·汗在选举结果揭晓后发表的简短讲话中称。

“我希望我们再也不会面临如此严峻的选择。恐惧不会让我们更安全，它只会让我们更软弱，而且我们的城市不欢迎恐惧政治。”

萨迪克·汗较保守党候选人戈德史密斯（Zac Goldsmith）领先13.6个百分点，为16年来伦敦市长选举中最大的领先优势。

萨迪克·汗接替来自保守党的鲍里斯·约翰逊。后者掌管拥有860万人口的伦敦市已有八年。（完）