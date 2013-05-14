奥巴马称英国应先修复与欧盟关系再谈去留

路透华盛顿5月13日（记者 Andrew Osborn） - 美国总统奥巴马周一加入英国去留欧盟的辩论，称英国首相卡梅伦在采取退出欧盟的任何措施之前，应当先行“修复”该国与欧盟的关系。

在英国去留欧盟问题上，卡梅伦遭遇执政的保守党内部的批评声浪，这一问题或将威胁他2015年再度当选首相的希望。奥巴马与卡梅伦在白宫召开联合新闻发布会时，对卡梅伦关于欧盟的策略表示了支持，令卡梅伦的顾问们颇感欣慰。

卡梅伦急切希望保守党在欧洲问题上团结一致。该问题是保守党的两位前首相撒切尔和约翰·梅杰（John Major）下台的原因之一。

奥巴马称，他认同卡梅伦对欧盟存在问题且需要解决的看法。这是奥巴马迄今对该问题发表的最明确表态，为卡梅伦试图全面改革欧盟的计划给予了支持。

“我想这样说，戴维（卡梅伦）的基本观点是，在让一段重要关系破裂之前，你可能想看看能否修复破损之处，这在我看来有些道理，”奥巴马说。

“至少我想看看在提出最终方案前，这些（改革）能否成功。”

奥巴马加入英国去留欧盟的辩论，为在此事上面临朝野两党日益增强压力的卡梅伦提供了支持。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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