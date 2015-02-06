英国文化大臣：若英国退出欧盟，我不会掉一滴泪

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦2月5日 - 英国文化大臣贾维德（Sajid Javid）周四称，如果英国退出欧盟，他不会掉一滴眼泪。

英国首相卡梅伦曾承诺，如果其所在党派在5月7日的大选中获胜，则会在2017年就是否退出欧盟举行全民公投前就英国同欧盟的关系重新进行谈判。

贾维德在记者午餐会上被问及如果英国退出欧盟他是否会哭时称：“最重要的是英国人民有了一个选择……我会不会掉一滴泪？不会的。”

卡梅伦寻求的变革包括进一步限制欧盟移民获得英国的福利，减少对企业的监管等。

“对于保守派不得不重新谈判的计划，有诸多值得充满信心的理由，”贾维德说。“但……至于这些变化还有公投，还应当进行协商。”（完）