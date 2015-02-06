英国文化大臣：若英国退出欧盟，我不会掉一滴泪

标题新闻：旧金山联储总裁威廉姆斯坚持今年再升息两到三次的观点，称就业报告“令人鼓舞”
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦2月5日 - 英国文化大臣贾维德（Sajid Javid）周四称，如果英国退出欧盟，他不会掉一滴眼泪。
英国首相卡梅伦曾承诺，如果其所在党派在5月7日的大选中获胜，则会在2017年就是否退出欧盟举行全民公投前就英国同欧盟的关系重新进行谈判。
贾维德在记者午餐会上被问及如果英国退出欧盟他是否会哭时称：“最重要的是英国人民有了一个选择……我会不会掉一滴泪？不会的。”
卡梅伦寻求的变革包括进一步限制欧盟移民获得英国的福利，减少对企业的监管等。
“对于保守派不得不重新谈判的计划，有诸多值得充满信心的理由，”贾维德说。“但……至于这些变化还有公投，还应当进行协商。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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路透纽约/伦敦5月5日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五攀升，受助于空头回补，因上月触及的多年低位提供了技术支撑，暂时盖过了全球市场供应过剩忧虑的影响。
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选