英国政经：反欧盟的独立党支持度最高，卡梅伦大选之路布满荆棘-民调

台湾经济：今年经济成长率上修至2.11%，CPI年增率估1.35%--中经院
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。
路透伦敦1月19日 - 根据周日公布的民调，英国人将反欧盟的英国独立党(UKIP)视为最受欢迎的政党。在欧洲议会大选到来前，这无疑给英国首相卡梅伦浇了一瓢凉水。
几天前公布的另一份报告显示，卡梅伦所在的保守党预计将在5月大选中落后于UKIP，最终或在全国大选中排名第三。
虽然UKIP在英国议会中没有席位，但该党受到欢迎将对卡梅伦遭遇难题，因其威胁到2015年的全国大选，选票流失恐造成他无法彻底获胜。(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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