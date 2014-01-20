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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 09:20 BJT

英国政经：反欧盟的独立党支持度最高，卡梅伦大选之路布满荆棘-民调

路透伦敦1月19日 - 根据周日公布的民调，英国人将反欧盟的英国独立党(UKIP)视为最受欢迎的政党。在欧洲议会大选到来前，这无疑给英国首相卡梅伦浇了一瓢凉水。

几天前公布的另一份报告显示，卡梅伦所在的保守党预计将在5月大选中落后于UKIP，最终或在全国大选中排名第三。

虽然UKIP在英国议会中没有席位，但该党受到欢迎将对卡梅伦遭遇难题，因其威胁到2015年的全国大选，选票流失恐造成他无法彻底获胜。(完) (编译 许娜；审校 张明钧)
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