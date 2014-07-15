卡梅伦任命哈蒙德担任英国外交大臣

路透伦敦7月15日 - 英国首相卡梅伦在2015年大选前重组内阁，他周二任命哈蒙德（Philip Hammond）担任外交大臣。

“哈蒙德是新任的外交大臣，”卡梅伦在其官方Twitter账号称。

哈蒙德自2011年以来一直担任国防大臣，他接替的是周一辞职的黑格（William Hague）。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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