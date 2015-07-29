英国将阻止“脏钱”藏身英国地产市场

路透伦敦7月28日 - 英国周二宣称将打击使用“脏钱”购买英国高端地产的行为，承诺将披露隐匿资金于伦敦地产市场的匿名外国空壳公司所有者。

英国首相卡梅伦访问新加坡期间称，英国此项承诺是打击腐败的措施之一，以确保英国不会成为“全球脏钱的避风港”。

“我们知道有一些高价物业--尤其是在伦敦--是海外买家通过匿名空壳公司购买的，其中一些涉及侵吞钱财或洗钱。”

卡梅伦称，英格兰和威尔士约有1,220亿英镑的地产是通过离岸公司拥有的。他宣布未来数月内将设立中央登记系统，登记外国公司拥有的土地和物业情况。

“我们需阻止贪腐官员或有组织犯罪分子利用匿名空壳公司，将不义之财投资于伦敦地产却无从追踪。”他说。

卡梅伦并透露，英国政府正考虑实施相关法规，强制想竞标政府合同的外国公司提供所有权结构的全部细节。（完）