英国政经：反欧盟党派UKIP击败首相的保守党，赢得第二个议会席位

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透英格兰GILLINGHAM 11月21日 - 英国反对欧盟的英国独立党(UKIP)周五赢得第二个议会席位，击败首相卡梅伦的保守党。
在英格兰Rochester and Strood选区，英国独立党候选人Mark Reckless赢得16,867票，略高于投票总数的42%。他此前是保守党的议员，但在9月投向英国独立党。
保守党候选人获得13,947票，位居第二；工党获得6,713票，排在第三。总投票率为50.67%。(完)
(编译 李春喜 审校 杜明霞)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。