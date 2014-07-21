欧洲政经：英国外相哈蒙德重申若欧盟不进行调整，英国就应退出欧盟

路透7月20日 - 英国新任外交大臣哈蒙德(Philip Hammond)重申两年前的立场，称如果英国未能得到重新好好谈判的机会，那就应该退出欧盟。

哈蒙德在接受英国广播公司(BBC)主持人Andrew Marr采访时，重申自己稍早的立场，即如果欧盟未能进行调整，也未同意有关英国成员国身份的新条款，那么他宁愿英国退出欧盟。

“如果欧盟的管理方式根本没变，成员国与欧盟职权范围的平衡状况仍如往常，欧元区与非欧元区如何共存的问题也未得到解决，那么这样的欧洲未来对于英国是毫无帮助的，所以应该进行调整，应该重新谈判。”