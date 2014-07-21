欧洲政经：英国外相哈蒙德重申若欧盟不进行调整，英国就应退出欧盟

标题新闻：美军在韩国部署的萨德导弹防御系统已达到防御朝鲜导弹的初始作战能力(IOC)－美国官员
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路透7月20日 - 英国新任外交大臣哈蒙德(Philip Hammond)重申两年前的立场，称如果英国未能得到重新好好谈判的机会，那就应该退出欧盟。
哈蒙德在接受英国广播公司(BBC)主持人Andrew Marr采访时，重申自己稍早的立场，即如果欧盟未能进行调整，也未同意有关英国成员国身份的新条款，那么他宁愿英国退出欧盟。
“如果欧盟的管理方式根本没变，成员国与欧盟职权范围的平衡状况仍如往常，欧元区与非欧元区如何共存的问题也未得到解决，那么这样的欧洲未来对于英国是毫无帮助的，所以应该进行调整，应该重新谈判。”
哈蒙德表示，一旦欧洲重新举行实质性谈判，并出现实质性改变--解决了英国的忧虑及欧洲的需求，那么政府将把此问题交由人民来决定。(完) (编译 许娜；审校 徐文焰)
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