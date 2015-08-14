英国工党党魁选举开始投票，极左翼候选人有望胜出

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月14日 - 英国反对党工党周五启动党魁选举投票。民调显示，极左翼候选人杰里米·科尔宾（Jeremy Corbyn）极有可能胜出。

科尔宾推崇卡尔·马克思，他凭借让工党出现根本性转变、重回社会主义基础的承诺而压倒各路竞争对手。

在逾60万由工党成员、附属工会成员及其他注册支持者组成的选民投票后，投票结果将在9月12日宣布。

胜选者将带领工党支持者迎接关于英国是否退出欧盟的公投，也很可能成为2020年大选中与现任首相大卫·卡梅伦对决的候选人。

66岁的科尔宾领导了工党的左倾风潮，他呼吁重新进行国有化，增加政府支出，这让党派积极分子及工党的工会支持者兴奋不已，也让他本人快速崛起，从不起眼的冷门人物变成博彩公司眼中的大热门。

工党支持者目前看来不愿回到托尼·布莱尔任首相时期趋于中间立场的“新工党”形象，当时工党与工商界关系更趋密切，在政府开支中增加医保、教育和福利支出。

根据博彩公司及民调，当前候选人中政策选择最接近布莱尔的利兹·肯德尔（Liz Kendall）排名最后，排在第四

另外两名候选人分别为Andy Burnham和Yvette Cooper，这两人持更正统的中左翼立场，寻求扩大工党的吸引力。（完）