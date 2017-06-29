特雷莎·梅赢得英国议会投票胜利 工党撙节修正案闯关失败

路透伦敦6月28日 - 英国反对党工党周三在一场投票表决中败北，该党原本冀望通过这次投票试图迫使首相特雷莎·梅调整其撙节政策并增加公共部门薪资。外界认为，这次投票是特雷莎·梅执政能力面临诸多考验中的头一个。

特雷莎·梅以323对309票胜出，拿下了自其赢得北爱尔兰小政党支持从而获得议会略微多数席位优势以来的首个议会投票胜利。

特雷莎·梅周三谨慎行事，把带团在瑞士参加塞浦路斯和平谈判的外交大臣约翰逊召回国。

在左翼领导人柯尔宾(Jeremy Corbyn)的领导下，外界原本一直预计工党会在6月8日选举中损失议会席位，但没想到最后却获得更多席位。工党强烈批评公共支出削减，部分人士更因两周前伦敦社会住宅大火至少夺走80条人命而抨击这项政策。

这项未获通过的工党修正案挑战了公共部门加薪上限。由于政府寻求削减预算赤字，公共部门每年加薪幅度不得超过低于通胀水平的1%。

柯尔宾发言人称，工党将利用所有机会来阻碍保守党实施相关政策，尤其是阻止“撙节、重要的公共服务支出减少、以及公共部门实质薪资持续下降”。

“我们将寻求利用议会的一切机制来打败他们在这些方面的政策，”这位发言人称，“与此同时，我们将利用一切可用机制来推进我们自己的政策。”(完)