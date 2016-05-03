伦敦周四举行市长选举 可能选出首位穆斯林市长

韩国法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦4月30日（记者 William James） - 英国工党的穆斯林议员萨迪克·汗（Sadiq Khan）是有望赢得周四伦敦市长选举的热门人选。
民调显示，身为公交司机之子的萨迪克·汗较保守党竞争对手扎克·戈德史密斯（Zac Goldsmith）领先20个百分点。如果他获胜，将接替现任伦敦市长鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson），成为首个领导西方大都市的穆斯林。
伦敦拥有860万人口，是世界上最国际化的都市之一，而且身份政治卷入英国竞选活动也十分罕见。
拥有英国首相卡梅伦支持的戈德史密斯数周来始终聚焦萨迪克·汗的信仰及其曾与持激进立场的穆斯林言论人士一道露面的事情上，指责萨迪克·汗为极端分子提供“平台、氧气和掩护”。
作为曾经的人权律师，萨迪克·汗表示他一生与极端主义战斗，后悔曾与持“可恶”观点的演讲者同台。
萨迪克·汗指责金融大亨之子戈德史密斯借助特朗普式的伎俩，利用信仰问题在伦敦市民中搞分裂，是脱离民众的富有精英阶层。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
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