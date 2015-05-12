英国前外交大臣米利班德称不会竞选工党党魁

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
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路透伦敦5月11日 - 英国前外交大臣大卫·米利班德周一称他不会竞选工党党魁，并批评其弟弟、即将离任的工党党魁埃德·米利班德任由自己被外界视作带领工党向偏左翼大幅倒退。
工党在英国大选中惨败后，埃德·米利班德已于周五宣布辞职。埃德·米利班德在2010年工党党魁竞选中击败了哥哥大卫·米利班德。
“我显然不是这次党魁竞选的候选人……我对我现有工作的投入，不因这次选举而改变。”大卫·米利班德接受BBC采访时说。他2013年辞去英国议员职务，目前掌管纽约一家援助机构。
外界普遍认为，埃德·米利班德领导下的工党已从布莱尔时期的中间路线“新工党”转为偏左翼。
大卫·米利班德称，埃德·米利班德任由自己“被描绘成偏离进取和包容原则的形象，而这些原则是所有进步政治项目的绝对核心”。
他指出，“答案不是要回到1997年，是要巩固已有成就、修复不足之处，但永远不要沦落到这样的情况：让选民认为你在倒退而非应对未来的问题。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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