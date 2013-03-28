英国前外交大臣退出政坛 希望助工党赢得大选

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透伦敦3月27日（记者 Andrew Osborn） - 英国前任外交大臣戴维·米立班德（David Miliband）周三称将离开政坛，以增加弟弟埃德·米立班德（Ed Miliband）领导在野党工党赢得2015年大选的机会。
戴维一度被认为是英国首相潜在人选。他告别政坛结束了他可能取代埃德成为现在至2015年工党领袖的猜测。但也有人认为他的离去预示着他不认为埃德能够获胜。
戴维现年47岁，2010年竞选工党领袖以微弱劣势输给埃德后就退出了政坛一线。埃德现年43岁。
戴维称，将辞去工党议员职务，前往纽约任国际救援委员会负责人，这是一个全球性的人道主义援助组织。兄弟俩的父母是波兰犹太人大屠杀的幸存者。
戴维表示，他退出英国政坛将终结可能复出替代弟弟的猜测，增加工党赢得下次大选的机会。
“我知道英国面临严峻挑战。我希望工党能够无拘无束地应对这些问题，而随着我的离开，这种期待将会成为现实。”他对英国广播公司电视台（BBC TV）说道。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。