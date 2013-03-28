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时事要闻 | 2013年 3月 28日 星期四 18:33 BJT

英国前外交大臣退出政坛 希望助工党赢得大选

路透伦敦3月27日（记者 Andrew Osborn） - 英国前任外交大臣戴维·米立班德（David Miliband）周三称将离开政坛，以增加弟弟埃德·米立班德（Ed Miliband）领导在野党工党赢得2015年大选的机会。

戴维一度被认为是英国首相潜在人选。他告别政坛结束了他可能取代埃德成为现在至2015年工党领袖的猜测。但也有人认为他的离去预示着他不认为埃德能够获胜。

戴维现年47岁，2010年竞选工党领袖以微弱劣势输给埃德后就退出了政坛一线。埃德现年43岁。

戴维称，将辞去工党议员职务，前往纽约任国际救援委员会负责人，这是一个全球性的人道主义援助组织。兄弟俩的父母是波兰犹太人大屠杀的幸存者。

戴维表示，他退出英国政坛将终结可能复出替代弟弟的猜测，增加工党赢得下次大选的机会。

“我知道英国面临严峻挑战。我希望工党能够无拘无束地应对这些问题，而随着我的离开，这种期待将会成为现实。”他对英国广播公司电视台（BBC TV）说道。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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