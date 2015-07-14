英国将出台新规 要求企业公布男女薪酬差距详情

路透伦敦7月14日 - 按照英国首相卡梅伦周二发布的计划，英国的大型公司将被要求公布男女薪酬差距的详情。

卡梅伦将在报载文章中宣布此事，此举旨在“消除在一代人中的男女薪酬差距”。根据官方数据，男性每赚1英镑（1.55美元），女性平均相对应的薪酬为0.8英镑（1.24美元）。

据卡梅伦办公室提前发布的相关文章摘录，卡梅伦将称：“我们将要求雇员人数在250人及以上的公司公布女性平均收入与男性平均收入之间的差距。”

“这会让人们了解这方面的差异，造出我们所需的变革压力，从而推动女性薪酬上涨。”

对于如何设计新规以及如何鼓励进一步提高和多元化女性在劳动力市场的参与情况，英国政府将进行公开咨询。

卡梅伦还将宣布，2011年设定的富时100指数成分股公司25%的董事职位由女性担任的目标已经实现。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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