斯特金有望接棒萨蒙德 称苏格兰独立仍为长期目标

路透苏格兰格拉斯哥9月24日（记者 Alistair Smout） - 苏格兰首席副部长斯特金（Nicola Sturgeon）周三表示，将竞选苏格兰民族党（SNP）党魁，而寻求苏格兰从英国独立出来仍是她长期追求的目标。

若成功当选党魁，斯特金就笃定将成为苏格兰首席部长。目前看来斯特金当选党魁的希望很大。苏格兰独立公投失败后，萨蒙德宣布辞去民族党主席和苏格兰首席部长职务。

她告诉记者，她当前重点是确保英国当局履行对苏格兰放权的承诺，同时建立更公平的社会。

斯特金表示，她未计划再次举行公投，但称若英国当权者背弃对苏格兰放权的承诺或威胁退出欧盟，则可能再次寻求苏格兰独立。

44岁的斯特金说：“我比以往更深信，终有一天我们会成为一个独立的国家，但这需要苏格兰人民在投票中做出这样的选择才行。”

民族党新主席将在11月党内选举中产生。若斯特金当选，那么接替首席部长职务就只需要走个手续而已，因为民族党在苏格兰议会占明显多数席位。

若斯特金当选民族党主席，则苏格兰三大党派将全部由女性执掌。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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