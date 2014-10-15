苏格兰独立派领袖指责英国背弃承诺

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月14日（记者 Guy FaulconbridWilliam James） - 苏格兰独立公投后不到一个月，苏格兰独立派周二称，英国首相卡梅伦背叛苏格兰，背弃了予以苏格兰议会在支出方面更大权力的承诺。
在9月18日独立公投前，为了争取苏格兰留在英国，英国三大主要政党承诺将赋予苏格兰更多权力。
苏格兰民族党党首萨蒙德（Alex Salmond）说：“人们对保守党的承诺没信心，他们似乎准备背弃之前许下的庄严承诺。”
萨蒙德将于下月卸下民族党党首职务。他表示，苏格兰人民对伦敦当局试图哄骗他们感到愤怒，将在2015年议会选举中对主要政党做出报复。
苏格兰民族党称，他们认为苏格兰是否独立的问题远未解决，尤其是如果苏格兰不能得到之前伦敦承诺的自治，或者英国选民在2017年公投中决定离开欧盟。
英国政府则表示，在赋予苏格兰权力方面的进展超出预定安排。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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