斯特金称若苏格兰想再次进行独立公投 任何人都不应阻扰

(伊朗试射新型精确制导弹道导弹)

路透伦敦10月11日 - 苏格兰民族党领导人斯特金（Nicola Sturgeon）周日称，如果苏格兰想再次进行独立公投，任何人都不应当加以阻扰；如果英国决定退出欧盟，那么苏格兰再次进行独立公投几乎在所难免。

斯特金称，她对苏格兰民众在去年公投中投票反对独立感到失望，但尊重投票结果。

她还称，如果英国执政的保守党继续对苏格兰民众的意见置之不理，那么他们则会冒险煽动再次进行独立公投的意愿。

苏格兰可能再次进行独立公投，对英国首相卡梅伦而言是进一步头疼的问题。卡梅伦排除了苏格兰再次进行独立公投的可能性，称“是该考虑别的事情了”。

“我认为，我们首先要尊重去年的公投结果，但也要明确表明的是，如果有……再次进行公投的兴趣，任何政客都无权阻扰苏格兰民众的意见，”斯特金接受BBC采访时表示。

“对我而言，这终归取决于民意。如果民意没有变化，那我认为提议再次进行公投是错误的，但同样如果我们看到民意持续改变，那么对任何人而言排除这种可能性都是不对的，”她在访谈节目《Andrew Marr Show》说。