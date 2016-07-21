调查：英国经济有衰退风险 或将迫使英国央行下月出手

图为2015年12月26日资料图片，显示伦敦牛津街上熙熙攘攘的人群。 REUTERS/Neil Hall/File Photo

路透伦敦7月20日 - 路透调查显示，英国经济来年将落入衰退，迫使英国央行下个月降息并再次开始购债以刺激经济增长。

英国6月23日公投决定脱离欧盟，在全球金融市场掀起轩然大波，在过去一周接受路透调查的分析师们全面调降经济增长预估。

在公投前所进行的数次路透调查中，分析师们口径一致地认为英国退欧将冲击经济，在周三的调查中，来年衰退可能性的预估中值为60%。

“很有可能会见到连两季负成长，”德国商业银行的Peter Dixon表示。“话虽如此，即使衰退幅度可能也很小。”

根据最新的调查，2017年经济成长预估从公投前调查的2.1%砍至仅有0.6%。本季经济料将持平，下一季度则萎缩0.1%。

2016年的预估值从1.9%降至1.4%。国际货币基金组织(IMF)周二将2016年和2017年的经济预估分别调降至1.7%和1.3%，指称因英国退欧的不确定性。

金融数据编纂公司Markit的调查报告显示，英国上个月公投退欧后，国内家庭对财务前景的悲观看法达到两年半高位。根据德勤对英国规模最大企业首席财务官的调查，受访者受到前景疑虑的困扰，并已削减投资计划。

在英国央行7月15日并未降息令市场不安的一天后，央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹表示，为了刺激经济和提振信心，央行必须“及时且强力”行动。

MPC九位委员中，只有弗利葛投票支持在7月会议上降息，但其他大多数委员表示，可能需要在8月会议上放松政策。

“由于曾经让市场失望，MPC现在或许必须更加努力才能让市场对英国公投结果持续做出乐观反应。若再让市场失望，则可能付出高昂的代价，”凯投宏观(Capital Economics)的Jonathan Loynes称。

才上任一周的英国财政大臣哈蒙德(Philip Hammond)周二表示，央行应该率先帮助引领经济安度公投决定的冲击，今年稍晚前可能不会出台预算措施。

英国央行七年前将指标利率调降至0.5%的纪录低位，多数受访分析师预计，MPC将在8月4日会议上再度降息25个基点，以提振经济。

有些分析师预计指标利率将调降至零，少数几位则预计维持不变。在此之后，英国央行料将维持利率在0.25%至少到2018年底，6月8日的调查预估为届时利率升至1.5%。

绝大多数分析师还表示，MPC或将重启2012年退出的量化宽松措施，最可能的时间也是8月。量化宽松规模的预估中值为800亿英镑，之前的购债操作总计3,750亿英镑。

此类举措将利空英镑并抬升通胀。英镑兑美元在公投后的数周内重挫约10%。

通胀率有可能数年来首次在可预见的未来升至2.0%的目标水准上方。

英国6月通胀率仅为0.5%，但预计将在明年初达到目标，在之后一个季度升至2.3%，主要归因于退欧公投后英镑下跌导致的进口通胀。

但是，那不大可能引发有关升息的讨论。

“MPC将选择暂时忽略英国决定退欧可能导致CPI升幅超过目标。相反地，其将通过进一步放宽货币政策，来应对较高的不确定性和金融市场波动性，”巴克莱分析师在报告中称。(完)