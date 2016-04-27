英国国会委员会呼吁政府加大治理污染力度

路透伦敦4月27日 - 英国议员周三称，英国政府针对国内五个主要城市的空气污染治理计划还不够充分，需要加大治污力度。

英国一些地区的污染物二氧化氮含量在欧洲最高，超过欧盟标准。

去年，英国环境、食品及农村事务部（Defra）称，至2020年时，将在伯明翰、利兹、诺丁汉、德比和南安普顿划定“清洁空气区”，向进入该区域的高污染车辆收费，以改善空气质量。其中包括老旧公共汽车、出租车、大客车以及货车，但不包括私家车。

英国还宣布了至2025年时改善伦敦空气质量的计划，譬如划定超低排放区等。

但议会环境、食品及农村事务委员会称，这些计划远远不足以治理空气污染。

该委员会负责人帕里什（Neil Parish）在声明中称：“只有伯明翰、利兹、诺丁汉、德比和南安普顿这五个城市能有权对进入清洁空气区的污染车辆收费。”

“英国其他许多目前污染超过欧盟标准的城市，也必须被赋予这样的选项，即只要公众支持，就有权这么做。”

该委员会还称，英国政府应确保汽车公司营销声明准确，且应与欧盟一起努力，设定更严格的车辆排放标准。

此外，政府应考虑推出老旧柴油车报废机制，并推进农业现代化，以减少温室气体排放以及其他污染物。（完）