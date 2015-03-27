（重发）中国将超越德国 成为英国猪肉头号进口国

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路透3月26日 （记者 Aastha Agnihotri） - 中国消费者对猪肉情有独钟，中国可能很快将超越德国，成为英国猪肉的头号进口国。而中国四年前才开始从英国进口猪肉。

中国消费者对猪内脏的需求对英国猪肉厂商也是好消息，因为英国人几乎不吃猪内脏。

尽管中国拥有全世界一半的生猪，去年仍进口了56.4万吨猪肉，这相当于英国猪肉产量的三分之二，此外中国去年还进口了81.4万吨猪内脏。

“中国人有两大喜好，”英国养猪协会（BPEX）负责人斯洛扬（Mick Sloyan）说，“一个是他们喜欢口味重的肉……另外就是他们喜欢有嚼劲的、带骨头的。”

2012年至2014年，英国向中国的猪肉出口增加了一倍多，共计6.5万吨，而向德国的猪肉出口则下降了约5%。

英国人不吃猪内脏，以前要么扔掉，要么用于生产宠物食品等低利润产品。而中国消费者对猪内脏需求旺盛，这给英国厂商带来丰厚利润。

“……（中国人喜食的猪肉部位）范围非常广，猪头、猪脚、甚至是猪肩肉。中国人对猪肉的利用率超过了许多国家，”英国猪肉加工企业Cranswick(CWK.L)首席执行官考奇（Adam Couch）说。

2014年，英国是第六大对华猪肉出口国，出口量为2.75万吨，占中国猪肉进口量的5%。（完）

编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍

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