中国将超越德国 成为英国猪肉头号进口国

澳新汇市：大宗商品跌势拖累澳元及新西兰元，压过中国数据利多支撑
路透悉尼/惠灵顿5月8日 - 澳元及新西兰元周一在数月低点附近徘徊，因大宗商品价格下挫及欧元走强的影响，压过了中国贸易数据报喜的提振。
(本文由路透中文网编译提供)
路透3月26日 （记者 Aastha Agnihotri） - 中国消费者对猪肉情有独钟，中国可能很快将超越德国，成为英国猪肉的头号进口国。而中国四年前才开始从英国进口猪肉。
中国消费者对猪内脏的需求对英国猪肉厂商也是好消息，因为英国人几乎不吃猪内脏。
尽管中国拥有全世界一半的生猪，去年仍进口了56.4万吨猪肉，这相当于英国猪肉产量的三分之二，此外中国去年还进口了81.4万吨猪内脏。
“中国人有两大喜好，”英国养猪协会（BPEX）负责人斯洛扬（Mick Sloyan）说，“一个是他们喜欢口味重的肉……另外就是他们喜欢有嚼劲的、带骨头的。”
2012年至2014年，英国向中国的猪肉出口增加了一倍多，共计6.5万吨，而向德国的猪肉出口则下降了约5%。
英国人不吃猪内脏，以前要么扔掉，要么用于生产宠物食品等低利润产品。而中国消费者对猪内脏需求旺盛，这给英国厂商带来丰厚利润。
“……（中国人喜食的猪肉部位）范围非常广，猪头、猪脚、甚至是猪肩肉。中国人对猪肉的利用率超过了许多国家，”英国猪肉加工企业Cranswick 首席执行官考奇（Adam Couch）说。
2014年，英国是第六大对华猪肉出口国，出口量为2.75万吨，占中国猪肉进口量的5%。(完)
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透悉尼/惠灵顿5月8日 - 澳元及新西兰元周一在数月低点附近徘徊，因大宗商品价格下挫及欧元走强的影响，压过了中国贸易数据报喜的提振。
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(新增外贸进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 17年一季 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.9 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.3 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8